Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: 42-jähriger Tatverdächtiger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 31 Jahre alter Mann am Donnerstagabend (22. Dezember 2022) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 18:30 Uhr am Böblinger Bahnhof in eine Auseinandersetzung verwickelt worden war. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 31-Jährige mit seinem 22-jährigen Verwandten im Bereich des Bahnhofsvorplatzes unterwegs, als sie dort auf einen 42-Jährigen und dessen 17-jährigen Sohn trafen. Zwischen den Männern soll es bereits in der Vergangenheit zu Streitigkeiten und Bedrohungen gekommen sein. Im Zuge des Aufeinandertreffens am Donnerstag soll der 42-jährige Tatverdächtige dem 31-Jährigen mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers mit einem Messer zugefügt haben und zudem im Besitz eines Schlagstocks gewesen sein. Auch der 22-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die von Zeugen alarmierten Polizeibeamten konnten die beiden 42- und 17-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf widerstandslos vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 42-Jährige am Freitagnachmittag (23. Dezember 2022) einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag, setzte diesen in Vollzug und wies den 42-jährigen irakischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell