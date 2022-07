Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Unfallfluchten sind Zeugenhinweise wichtig!

Kaiserslautern (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Donnerstag eine Unfallflucht in der Carl-Euler-Straße klären. Ein Lkw-Fahrer hatte hier einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet und war einfach weitergefahren.

Die Zeugen meldeten der Polizei gegen 11 Uhr, dass sie einen Lkw beobachtet hatten, der beim rückwärts Rangieren gegen zwei Stromverteilerkasten stieß und diese beschädigte. Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Die Zeugen merkten sich aber das Kennzeichen und gaben es der Polizei durch.

Über die Halterfirma konnte anschließend der aktuelle Standort des Lkw ermittelt und der Laster in Kindsbach begutachtet werden. Im Gegensatz zu den Stromverteilerkasten war am Heck des Lkw-Aufliegers nur ein minimaler Schaden feststellbar. Auf den Fahrer kommt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu.

Gesucht wird unterdessen noch nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer, der am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Möbelhauses am Opelkreisel einen Pkw beschädigt hat. Die Halterin des betroffenen Mercedes Benz meldete der Polizei, dass ihr Auto zwischen 12.30 und 13 Uhr auf dem Parkplatz stand. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, entdeckte die Frau einen Schaden am hinteren Radlauf auf der Beifahrerseite. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Ähnlich ging es einer Frau, die am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr ihren Opel Insignia in der Löwenstraße in Höhe des Hauses Nummer 5 abstellte. Als die 30-Jährige gegen 18 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, stellte sie fest, dass offenbar jemand vom benachbarten Parkplatz aus beim Ein- oder Aussteigen seine Fahrzeugtür gegen ihre Fahrertür geschlagen hatte. Obwohl die Beschädigung deutlich zu erkennen war, meldete sich der Verantwortliche nicht.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

