POL-PPWP: Hechelnder Hund im Auto

Kaiserslautern (ots) - Beim Anblick einer Polizeistreife hat ein junger Mann am Mittwochabend in der Innenstadt die Beine in die Hand genommen und wollte abhauen. Die Beamten folgten ihm, sahen, dass er in die Mall rannte - und nahmen ihn dort wenig später an einem Treppenaufgang fest. Unterwegs hatte der Mann eine Tüte weggeworfen. Wie sich herausstellte, befanden sich darin Haschisch und Marihuana, teilweise in verpackten Plomben. Darüber hinaus hatte der 19-Jährige ...

