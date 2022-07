Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fluchtversuch scheitert

Kaiserslautern (ots)

Beim Anblick einer Polizeistreife hat ein junger Mann am Mittwochabend in der Innenstadt die Beine in die Hand genommen und wollte abhauen. Die Beamten folgten ihm, sahen, dass er in die Mall rannte - und nahmen ihn dort wenig später an einem Treppenaufgang fest.

Unterwegs hatte der Mann eine Tüte weggeworfen. Wie sich herausstellte, befanden sich darin Haschisch und Marihuana, teilweise in verpackten Plomben. Darüber hinaus hatte der 19-Jährige Bargeld bei sich, das aus dem Verkauf von Drogen stammen könnte. Rauschgift und Geld wurden sichergestellt.

Weil der junge Mann keinen festen Wohnsitz hat, verbrachte er die Nacht in einer Polizeizelle und durfte erst am nächsten Morgen nach Rücksprache mit der Justiz wieder gehen. Der 19-Jährige war vor einem Monat schon einmal an gleicher Stelle aus dem gleichen Grund festgenommen worden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. |cri

