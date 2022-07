Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Vollsprint Wohnungstür beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Medicusstraße hat am Mittwoch ein 19-Jähriger eine Wohnungstür beschädigt. Im Vollsprint drang der Mann in ein Mehrfamilienhaus ein, rannte die Treppe ins zweite Stockwerk hoch und trat dort gegen eine Wohnungstür. Wie sich herausstellte, stand der 19-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Eine Polizeistreife kontrollierte den Verdächtigen, gerade in dem Moment, als ein Anwohner die Tür zu dem Mehrfamilienhaus öffnete. Dann legte der 19-Jährige zum Sprint in das Haus los. Der psychisch auffällige Mann wurde schließlich von der Ordnungsbehörde in eine Fachklinik gebracht. |erf

