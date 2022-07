POL-PPWP: Mitarbeiterin eines Versandhandels verhindert Betrug

Kaiserslautern (ots) - Ein 26-Jähriger hat am Mittwochabend in einem Getränkemarkt in der Zollamtstraße versucht, mit mutmaßlich gestohlenen Bierkisten Profit zu machen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fand der Verdächtige einen Einkaufsbeleg über vier Kisten Bier. Mit dem Kassenzettel marschierte der Mann in den entsprechenden Getränkemarkt, griff sich vier volle Kisten des Gerstensafts und behauptete ...

