POL-BI: Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein Dieb nutzte am Montag, 16.05.2022, die günstige Gelegenheit und nahm eine Tasche an sich. Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde er wenig später von Polizeibeamten an der Feilenstraße gefasst. Gegen 11:00 Uhr ging eine 53-jährige Bielefelderin zu ihrem Fahrrad, dass sie zuvor am Willy-Brandt-Platz gegenüber eines Imbiss abgestellt hatte. Sie legte ihren Rucksack in den ...

