Polizei Bielefeld

POL-BI: Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Dieb nutzte am Montag, 16.05.2022, die günstige Gelegenheit und nahm eine Tasche an sich. Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde er wenig später von Polizeibeamten an der Feilenstraße gefasst.

Gegen 11:00 Uhr ging eine 53-jährige Bielefelderin zu ihrem Fahrrad, dass sie zuvor am Willy-Brandt-Platz gegenüber eines Imbiss abgestellt hatte. Sie legte ihren Rucksack in den Fahrradkorb am Gepäckträger. Während sie das Fahrradschloss öffnete, nutzte der Dieb den Moment der Unaufmerksamkeit, nahm die Tasche aus dem Korb und lief damit die Feilenstraße entlang.

Diesen Vorfall hatte ein Mitarbeiter des Imbiss beobachtet und konnte den hinzugerufenen Polizeibeamten eine genaue Täterbeschreibung mitteilen.

An der Nahariyastraße trafen sie auf einen 35-jährigen Mann aus Greven bei Münster, auf den die Beschreibung des Zeugen passte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zwei Mobiltelefone, die der 53-Jährigen gehörten.

Den restlichen Inhalt, sowie den Rucksack selbst, hatte der 35-Jährige nicht mehr bei sich.

Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den Grevener wegen Diebstahls.

