POL-BI: T-Shirt Diebe stehlen zweimal im gleichen Geschäft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Ladendetektive beendete am Freitag, 13.05.2022, den Bekleidungsdiebstahl zweier dreister Diebe. Das Duo ging in Untersuchungshaft.

Gegen 16:00 Uhr fielen einem Ladendetektiv zwei Männer in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße/ Stresemannstraße auf. Sie nahmen Ware aus den Auslagen und betraten damit die Umkleidekabinen. Der Detektiv beobachtete, dass die Männer ohne die Bekleidung die Kabinen und durch unterschiedliche Ausgänge das Geschäft schnell verließen. Die Diebe hatten die Sicherungen an den T-Shirts entfernt, so dass sie ohne Auslösung des Alarms entkommen konnten.

Im Laufe des Abends bemerkte der Detektive das Duo erneut in dem Geschäft und folgte ihnen. Er sah, wie sie wieder mit Markenbekleidung des Ladens in eine Umkleidekabine gingen und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verließen. Dem Ladendetektiv gelang es, das Duo festzuhalten.

Die hinzugerufenen Polizisten fanden bei dem 22-jährigen Ladendieb eine hochwertige gestohlene Jacke. Der 21-jährige Dieb trug mehrere gestohlene T-Shirts übereinander. Darunter auch T-Shirts aus anderen Bekleidungsgeschäften.

Die beiden Tatverdächtigen, der 22-Jährige und der 21-Jährige ohne festen Wohnsitz, wurden am Samstag, 14.05.2022, durch Kriminalbeamte dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell