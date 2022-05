POL-BI: Sattelzugfahrer kollidiert mit Pannenauto

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter hat mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 14.05.2022, neun Fahrzeuge zerkratzt, die in der Kranich- und Laubstraße geparkt waren. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:00 Uhr meldete sich eine 46-jährige Bielefelderin bei der Polizei um eine Sachbeschädigung an ihrem Pkw, einem Jeep Cherokee, und an weiteren Pkw anzuzeigen. Die alarmierten ...

