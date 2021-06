Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Brand an der Hansastraße

Hasbergen (ots)

Vermutlich bei Reparaturarbeiten geriet am Mittwochnachmittag das Kühlhaus einer Firma an der Hansastraße in Brand. Das Feuer wurde gegen 16.45 Uhr frühzeitig entdeckt und unmittelbar gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Freiwilligen Feuerwehren Gaste und Oesede waren mit ca. 25 Personen im Einsatz und öffneten im Dach ein ehemaliges Oberlicht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

