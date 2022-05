POL-BI: VW-Multivan mit weißer Farbe beschädigt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Ladendetektive beendete am Freitag, 13.05.2022, den Bekleidungsdiebstahl zweier dreister Diebe. Das Duo ging in Untersuchungshaft. Gegen 16:00 Uhr fielen einem Ladendetektiv zwei Männer in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße/ Stresemannstraße auf. Sie nahmen Ware aus den Auslagen und betraten damit die Umkleidekabinen. Der Detektiv beobachtete, dass die Männer ...

