Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrer eines Peugeot flüchtet vor der Polizei

Braunschweig (ots)

Braunschweig, BAB 2, Rtg. Berlin

12.12.2021, 01:46 Uhr

Ein Peugeot sollte auf der Autobahn kontrolliert werden. Der Fahrer flüchtete. Kurz vor Königslutter verunfallte der Pkw mit einem Streifenwagen.

In der Nacht zu Samstag sollte auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen ein Peugeot mit Rhein-Sieg-Kreiser Kennzeichen durch die Autobahnpolizei Braunschweig kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Haltezeichen und flüchtete in Richtung Berlin. An der Anschlussstelle Braunschweig-Ost verließ er die A2 und fuhr über die L295 und die Berliner Straße in Richtung Braunschweiger Innenstadt. An der Einmündung zum Gliesmaroder Bad wendete der Pkw, verunfallte leicht mit einer Baustellenbarke, und fuhr wieder stadtauswärts. Hier setzte der Fahrer seine Fahrt über die Ortschaften Lehre, Flechtorf, Beienrode und Glentdorf fort. Kurz vor Königslutter verunfallte der Pkw dann mit einem Streifenwagen, überschlug sich und blieb auf dem Dach neben der Straße liegen. Der Fahrzeugführer konnte daraufhin mit leichten Verletzung vorläufig festgenommen werden. An dem beteiligten Streifenwagen entstand ein Schaden von circa 7.000EUR.

Gegen Mann laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Kfz-Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennens und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Des Weiteren soll der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gestanden haben. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

