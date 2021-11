Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am frühen Samstagmorgen (27.11.2021, 03.15 Uhr) fiel Polizeibeamten, die die B9 von Koblenz aus kommend in Richtung Bonn befuhren, in Höhe der Abfahrt Koblenz-Lützel ein weißer Pkw Skoda auf, der trotz eines erkennbar defekten Reifens auf der B9 fuhr. Die sich anschließende Verkehrskontrolle ergab, dass der 26jährige männliche Fahrzeugführer deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte (1,55 Promille Atemalkoholkonzentration). Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Am Pkw wurden, abgesehen von dem Reifenschaden, auch im Bereich der Front rechtsseitig Schäden festgestellt, die darauf schließen lassen, dass der Fahrzeugführer vor der Kontrolle an einem Unfall beteiligt gewesen sein dürfte. Der Fahrer machte hierzu jedoch keine Angaben. Es wird vermutet, dass er sich zuvor im Bereich der Koblenzer Innenstadt aufgehalten hat.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise bezüglich einer möglichen Unfallstelle geben können oder sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem weißen Pkw Skoda Superb gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion PI Koblenz 2 unter Tel. 0261 - 103-2910 zu melden.

