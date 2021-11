Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Die Polizei Koblenz sucht Zeugen...

Koblenz (ots)

Am 22.11.2021 gegen 20:00 Uhr kam es in Koblenz durch einen stark betrunkenen Fußgänger zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr.

Die Mitteilungen gingen über Zeugen bei der Polizei ein.

Auf der Pfaffendorfer Brücke pöbelte der Betrunkene zwei vorbeifahrende Radfahrer an und brachte einen davon zu Sturz. Dabei beleidigte der alkoholisierte Fußgänger die Radfahrer massiv.

In der Emser Straße hielt die Person einen PKW an, stellte sich vor das Fahrzeug und beleidigte den Fahrer.

Leider konnten weder die Radfahrer, noch der PKW-Fahrer vor Ort angetroffen werden.

Die Polizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun darum, dass sich die beiden Radfahrer und der Fahrzeugführer des PKW in der Emser Straße bei der Polizei melden. Es ist nicht auszuschließen, dass es noch weitere Geschädigte und Vorfälle gegeben hat.

Zeugen, Geschädigte und jeder, der Hinweise geben kann, soll sich bitte an die Polizei in Koblenz (Telefon 0261 103-2510) wenden.

