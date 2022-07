Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeuge beobachtet Taschendiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montag einen mutmaßlichen Handtaschenraub. Er meldete der Polizei, dass er gegen 11 Uhr mit seinem Pkw auf der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. In Höhe der Mannheimer Straße 115 habe sich eine männliche Person von hinten einer älteren Dame genähert. Der Mann habe ihr die Handtasche weggenommen und das darin befindliche Mobiltelefon eingesteckt. Die Handtasche warf der Verdächtige in das Gebüsch hinter der Eisenbahnbrücke. Der Zeuge verfolgte den mutmaßlichen Dieb bis in die Straße "Am alten Friedhof", dann verlor er ihn aus den Augen. Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,95 Meter groß. Er trug einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an den Hosenbeinen. Die Haare des Unbekannten waren lockig. Unbekannt ist auch die Frau, der die Handtasche entrissen wurde. Sie war nicht mehr vor Ort und hat sich bislang auch nicht bei der Polizei in Kaiserslautern gemeldet. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen weitere Zeugen sowie die Geschädigte des Überfalls. Sie werden gebeten, sich unter der 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

