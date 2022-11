Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Wiesmoor sind am Montag zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 16 Uhr eine 23 Jahre alte Smart-Fahrerin auf der Landesstraße 12 in Fahrtrichtung Marcardsmoor. Sie erkannte offenbar zu spät, dass vor ihr eine 47-jährige Audi-Fahrerin auf ein Grundstück abbiegen wollte, und fuhr auf. Beide Frauen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Smart musste abgeschleppt werden.

Großefehn - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 19-Jähriger ist am Montagabend in Ostgroßefehn mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der 19-Jährige fuhr gegen 21.20 Uhr auf der Kanalstraße Nord in Richtung Mittegroßefehn und verlor nach ersten Erkenntnissen in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Mercedes. Er stieß gegen einen Baum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Großheide - Auto landete im Graben

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Großheide in einen Graben geraten. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann gegen 9.40 Uhr vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt von der Arler Straße ab. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Großheide - Unfallflucht

Auf dem Königsweg in Großheide hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer war gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Blomberg unterwegs und touchierte in Höhe Westermoor einen entgegenkommenden Opel Corsa am Außenspiegel. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

