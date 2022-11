POL-AUR: Vorverkauf für Benefiz-Konzert mit dem Polizeiorchester Niedersachsen startet

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Einbruch in ein Firmengebäude Aurich - In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Julianenburger Straße in Aurich ein und entwendeten diverse Lebensmittel. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei. Körperverletzung ...

mehr