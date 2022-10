POL-LB: Leonberg: Unfall zweier Pkw aufgrund Rotlichtverstoß

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag kam es gegen 07:20 Uhr in der Böblinger Straße in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 43-jähriger Mercedes-Lenker wollte von seinem Grundstück über einen Gehweg auf die Böblinger Straße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund einer Hauswand einen von rechts auf dem Gehweg anfahrenden 12-jährigen Radfahrer. In der Folge kam es ...

mehr