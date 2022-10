Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Rauchender Müllpresscontainer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr kam es zu einem Brandalarm in einem Einkaufszentrum im Schießtäle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass der Alarm außerhalb des Gebäudes an einem Müllpresscontainer ausgelöst hatte. Aus bislang unbekannter Ursache kam es innerhalb des Containers zu einer starken Rauchentwicklung. Die eingesetzten Kräfte waren für circa zwei Stunden mit den Maßnahmen vor Ort gebunden. Eine Person wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ob an der Presse ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden.

