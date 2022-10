POL-LB: Kornwestheim: Exhibitionist unterwegs

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Falkentorstraße in Hildrizhausen ein. Über ein Kellerfenster verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, während die Hausbewohner im Schlafzimmer schliefen. Erst am Freitagmorgen wurde der Einbruch bemerkt, bei dem nach derzeitigen Erkenntnissen mehre hundert Euro Bargeld entwendet wurden. ...

mehr