Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kriminalpolizei sucht Zeugen zu sexueller Belästigung

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag soll es in Böblingen in der Bahnhofstraße zu einer sexuellen Belästigung eines 14-jährigen Mädchens gekommen sein. Die Jugendliche war gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin im Bereich eines Einkaufszentrums unterwegs, als sie gegen 15.20 Uhr von einem Mann belästigt worden sei. Dieser habe ihr seinen Arm umgelegt und auch ihr Gesäß berührt. Außerdem habe er versucht sie in eine Ecke zu drängen. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei bereits kurze Zeit nach dem Eingang der Meldung einen 60 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Mann wurde nach Durchführung der polizeilich notwendigen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, sucht nun insbesondere Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell