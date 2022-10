Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag um 23:59 Uhr kam es in der Nüssstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 63-jährige VW-Fahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Nüssstraße in Fahrtrichtung Neckarstraße. Kurz nach der Einmündung Stettiner Weg kam diesem ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Aufgrund der dortigen Fahrbahnverengung sowie des entgegenkommenden Fahrzeugs, kam der VW-Fahrer zu weit nach rechts und streifte drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Es entstand an allen vier Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro.

