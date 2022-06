Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl aus Garten

Theley (ots)

Unbekannte verschafften sich am Wochenende in der Selbacher Straße in Theley Zugang zum Garten eines Anwesens. Sie beschädigten einen Gartenzaun und gelangten so auf das Grundstück. Aus dem Garten entwendeten sie ein Deko-Schaaf in der Farbe pink. Das pinke Schaaf dürfte ein auffälliger Blickfang sein. Daher hofft die Polizei St. Wendel auf Hinweise aus der Bevölkerung.

