Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand eines Papiercontainers mit Übergriff auf Fassade eines Schulgebäudes

66606 St. Wendel (ots)

Am Samstag, dem 25.06.2022 gegen 13:20 Uhr, wurde der Polizei St. Wendel Brandgeruch im Bereich einer Schule für Gesundheitsberufe in der Pestalozzistraße in St. Wendel mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass offenbar jemand einen Papiercontainer in Brand gesetzt hatte. Der Brand griff zudem auf die Fassade des Schulgebäudes über und konnte letztlich durch ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 10.000EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

