Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchsdiebstahl bei Baustoffhandel in Freisen

66629 Freisen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter über das Dach Zutritt in das Gebäude eines Baustoffhandels in Freisen. Aus dem Gebäude wurden mehrere Baumaschinen sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Möglicherweise steht die Tat im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in ein Bauzentrum im nahe gelegenen Nohfelden-Wolfersweiler in der gleichen Nacht. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in der betreffenden Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

