POL-WND: E-Roller entwendet

St. Wendel - OT Urweiler (ots)

Im Verlauf des Wochenendes wurden in Urweiler in der Straße "Am Eichbösch" aus dem Unterstand eines Carports zwei E-Roller von grauer und schwarzer Farbe entwendet. Eventuell können Zeugen sachdienliche Hinweise an die Polizei St. Wendel geben.

