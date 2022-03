Polizei Köln

POL-K: 220302-3-K Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter Sprengung eines Geldautomaten

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 25. Februar - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5156945

Nach der versuchten Sprengung eines Geldautomaten am 25. Februar (Freitag) gegen 4.10 Uhr in Köln-Longerich sucht die Polizei mit Fotos aus der Überwachungskamera des Geräts nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Ein Zeuge hatte gegen 7.15 Uhr beim Geldabheben Beschädigungen an dem Automaten entdeckt und die Polizei alarmiert.

Die Fotos des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link einzusehen:

https://url.nrw/98

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/rr)

