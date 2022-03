Polizei Köln

POL-K: 220302-2-K 30-Jähriger bei Raubüberfall verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Raubüberfall auf dem Ebertplatz in der Nacht zu Dienstag (1. März) zwei Männer Anfang 20 und eine gleichaltrige Frau mit langen blonden Haaren. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gegen 3 Uhr einen 30-Jahre alten Kölner homophob beleidigt zu haben. Als er ihnen einen Handkuss zuwarf, sollen sie auf ihn zugelaufen sein. Der 30-Jährige soll in den angrenzenden Theodor-Heuss-Park gerannt und dort gestürzt sein. Die Tatverdächtigen sollen auf den am Boden liegenden Mann eingetreten und seine regenbogenfarbene Jacke geraubt haben. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell