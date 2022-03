Polizei Köln

POL-K: 220301-5-K Handy-Räuber schlägt Kölner am Severinstor nieder - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein als "dunkelhäutig und etwa 20 Jahre alt" beschriebener Mann soll an Weiberfastnacht (24. Februar) gegen 22 Uhr an der Severinstorburg in der Kölner Südstadt einem Karneval feiernden Kölner (25) dessen Handy aus der Hand gerissen haben. Als der 25-Jährige dem Unbekannten hinterhergerannt sei, habe dieser sich umgedreht und ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so der Schwerverletzte gegenüber Polizisten. Als seine Freunde ihm zur Hilfe eilen wollten, hätten die "etwa sechs Begleiter" des Angreifers diese mit Flaschen beworfen und mit Pfefferspray attackiert. Im Zuge der Auseinandersetzung sei dem Tatverdächtigen das Mobiltelefon aus der Hand gefallen und ein Freund des Verletzten habe es aufgehoben. Infolge eines erlittenen Knochenbruchs musste der Kölner in einer Klinik operiert werden und erstattete erst am Rosenmontag auf einer Polizeiwache die Strafanzeige. (cg/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell