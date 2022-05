POL-BI: Baustellendiebe gehen in Haft

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Schildesche - Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch, 25.05.2022, gewaltsam Zugang zu einer Schule an der Benzstraße. Zeugen gesucht. Zwischen Dienstag, 16:10 Uhr, und Mittwoch, 07:50 Uhr, gelangten der oder die Täter über den Innenhof an das Schulgebäude. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Von dem Klassenzimmer ausgehend ...

