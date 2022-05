POL-BI: Neun Laptops aus Schule entwendet

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Ummeln- In der Nacht von Montag, 23.05.2022, auf Dienstag, brachen Täter in ein Geschäft mit Lagerraum ein. Sie entwendeten mehrere Bootsmotoren. Unbekannte stiegen während der Nachtzeit an der Brockhagener Straße/ Weserstraße in ein Geschäftsgebäude ein. Sie brachen in dem Gebäude mehrere Türen auf und entwendeten aus der Lagerhalle vier Bootsmotoren, drei original verpackte ...

