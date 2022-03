Polizei Dortmund

POL-DO: 26-Jähriger fährt Auto an Ampel offenbar ungebremst auf: Nur ein Leichtverletzter

Am Dienstagmorgen (29. März) gegen 7:10 Uhr kam es auf der Provinzialstraße in Dortmund zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen wartete ein 25-jähriger Dortmunder, der die Provinzialstraße in Richtung Bochum befuhr, an einer roten Ampel in direkter Nähe der Autobahnauffahrt. Von hinten näherte sich ein 26-jähriger Dortmunder und fuhr dem 25-Jährigen aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Opel ungebremst auf. Dadurch wurde das an der Ampel wartende Auto, ein Mini Cooper, 50 bis 60 Meter nach vorne geschoben.

Durch den Aufprall lösten bei dem Opel außerdem Fahrer- und Beifahrer-Airbag aus, außerdem riss die Ölwanne und es liefen Betriebsstoffe aus. Das Fahrzeug kam bei dem Aufprall zudem nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte auf einer Verkehrsinsel überdies zwei Rohrpfosten und einen Ampelmast.

Der 25-jährige Dortmunder verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

