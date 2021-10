Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh, Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 09.10.2021 gegen 16:40 Uhr befuhr ein 16-Jähriger Wadersloher mit einem Motorrad in Wadersloh den Poßkamp in Fahrtrichtung Strombergerstraße. An der Einmündung Bluddenstraße kollidierte er mit dem Opel Corsa einer 18-järigen Wadersloherin, die aus der Bluddenstraße nach links in den vorfahrtberechtigten Poßkamp einbog. Der 16-Jährige stürzte und verletzte sich dadurch. Mit einem Rettungswagen wurde er einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die junge Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell