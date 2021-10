Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K7 (Letter Straße) bei Beelen wurden am Freitag, 08.10.2021, gegen 12:40 Uhr, zwei Personen schwer verletzt. Die 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Ennigerloh befuhr einen namenlosen Verbindungsweg zwischen der B64 und der K7. An der Einmündung zur K7 kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 20-jährigen Beeleners, der auf der vorfahrtberechtigten K7 von Lette in Fahrtrichtung Beelen unterwegs war. Beide Fahrzeugführer wurden auf Grund der erlittenen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an diesen wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Die K7 war im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten bis 14:30 Uhr komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell