POL-DO: Die Verkehrskadetten starten wieder durch!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0374 Ein unbekannter Täter gab sich am Montagmorgen (28. März) als angeblicher Handwerker aus. Der Betrüger gelang so in die Wohnung einer 83-jährigen Dortmunderin und brachte sie um einen vierstelligen Bargeldbetrag. Nun sucht die Polizei Zeugen - und warnt erneut vor den Betrügern. Gegen 11.10 Uhr klingelte es bei der Seniorin an der ...

