POL-BI: Einbrecher stehlen Bootsmotoren

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte brachen zwischen Sonntagnachmittag, 22.05.2022, und Montagmorgen, in ein Mehrfamilienhaus ein und entwendeten Wertsachen. Der oder die Einbrecher stiegen in ein Mehrfamilienhaus an der Feldstraße, zwischen der Petriestraße und der Marga-Böhmer-Straße, ein. Sie brachen in eine der Wohnungen ein und durchsuchte diese nach Wertsachen. Mit einer Münzsammlung entkamen die ...

