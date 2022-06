POL-PDWIL: Diebstahl von Kennzeichen

Gerolstein (ots) - Wie der Polizeiwache Gerolstein nun erst berichtet wurde, kam es am 23.06.2022 zu einer Unterschlagung von Bargeld. Eine 77-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein hatte an dem Münzeinzahlautomat bei der Kreissparkasse in Gerolstein in der Hauptstraße Geld eingezahlt. Hier wurde scheinbar nicht das gesamte Geld durch den Automaten angenommen. Letztlich blieb ein zweistelliger ...

