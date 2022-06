POL-PDWIL: Unterschlagung von Bargeld

Traben-Trarbach (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 27.06.2022 gegen 16:00 Uhr in Traben-Trarbach. Ein elfjähriger Junge befuhr die abschüssige Straße "Am Neuberg" in Richtung "Bergstraße". Nach ersten Ermittlungen dürfte das Kind im Kreuzungsbereich die Vorfahrt des bevorrechtigten PKW, der die "Bergstraße" bergab befuhr, missachtet haben. Nach Angaben von mehreren Zeugen konnte der ...

