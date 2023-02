Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Wohnung eingebrochen

Gera (ots)

Gera. Am Freitag (03.02.23) zerstörten Unbekannte zwischen 21 Uhr und 22 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Quellenstraße. Anschließend betraten die Täter die Wohnung, entwendeten augenscheinlich aber nichts. Die gerufenen Polizisten stellten in der Wohnung aber einen Rucksack mit offensichtlichem Diebesgut fest. Zur Herkunft und den unbekannten Tätern wurden Ermittlungen eingeleitet. Sofern Sie relevante Angaben machen können, werden Sie gebeten, sich im Inspektionsdienst Gera (0365/ 829-0) zu melden. (TL)

