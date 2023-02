Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche kommt Hausverbot nicht nach

Gera (ots)

Gera. Gestern (06.02.23) Abend gegen 19:00 Uhr kamen Polizeibeamte in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße zum Einsatz. Dort erhielt eine 16-Jährige ein Hausverbot durch einen Sicherheitsmitarbeiter (40). Diesem kam sie jedoch nicht nach, so dass sie der Mann aus dem Zentrum begleiten und ihre Personalien aufnehmen wollte. Hierbei versuchte die Jugendliche zu flüchten. Der Mitarbeiter hinderte sie daraufhin an der Flucht, indem er sie festhielt. Ihr Unverständnis über die Maßnahme drückt die Täterin folgend dadurch aus, dass sie den Geschädigten wiederholt beleidigte. Außerdem wehrte sie sich energisch, so dass der Mann leichte Verletzungen erlitt. Die mittlerweile eingetroffenen Polizisten brachten die Jugendliche abschließend nach Hause. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr 1,5 Promille, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (TL)

