POL-NB: Raubstraftat in Neubrandenburg - unbekannte Tatverdächtige flüchtig

Neustrelitz (ots) - Am heutigen 20.10.2022 gegen 03:25 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Einbruch in einem Einfamilienhaus in Neustrelitz gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich zwei unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Adolf-Friedrich-Straße in Neustrelitz verschafft. Die 79-jährige Bewohnerin des Hauses schlief zu dem Zeitpunkt ...

mehr