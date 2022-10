Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Störung der Totenruhe - Unbekannte Täter beschädigen mindestens 63 Grabsteine

Möllenhagen (ots)

In dem Tatzeitraum vom 19.10.2022 17:30 Uhr bis zum 20.10.2022 10:30 Uhr wurden auf dem Friedhof in Groß Varchow bei Möllenhagen mehrere Grabsteine beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf den Friedhof in der Kirchstraße begeben und dort mindestens 63 Gräber umgeworfen oder aus der Verankerung gehebelt. Zudem wurden weitere Gräber und diverser Grabschmuck beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Es gibt derzeit keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Die Polizei geht derzeit von Vandalismus bzw. reiner Zerstörungslust aus.

Beamte des Polizeihauptreviers Waren waren am gestrigen Tag im Einsatz und haben erste Ermittlungen durchgeführt und Spuren gesichert. Es konnte erste Hinweise auf mögliche Täter bekannt gemacht werden. Die Ermittlungen wegen der Störung der Totenruhe und der Sachbeschädigung werden nun in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren weitergeführt. Wer in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des Friedhofes in Groß Varchow wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu der Straftat oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell