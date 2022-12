Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Glätteunfälle

Aalen (ots)

Im Rems-Murr-Kreis kam es am Mittwoch zu zahlreichen Glätteunfällen. Bis 15 Uhr wurden 32 Unfälle polizeilich registriert. Anbei eine exemplarische Auswahl von witterungsbedingten Unfällen, die polizeilich aufgenommen wurden:

Kurz nach 11 Uhr ereignete sich in der Brückenstraße in Winnenden ein witterungsbedingter Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Ford-Fahrer rutschte auf der schneebedeckten Fahrbahn auf einen vor ihm stehenden Peugeot eines 74 Jahre alten Autofahrers. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro, verletzt wurde niemand.

In Backnang fuhr eine 55-jährige VW-Fahrerin gegen 11.30 Uhr von der Eduard-Breuninger-Straße in Richtung Aspacher Straße. Beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs rutschte sie nach rechts von der Fahrbahn. Hierbei stieß sie gegen ein Verkehrszeichen und einen Kasten der Telekom. Beim anschließenden Rückwärtsfahren prallte sie noch gegen die Fassade eines Gebäudes. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Schaden wurde auf über 6000 Euro beziffert. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Ebenfalls gegen 11:30 Uhr ereignete sich in Kernen-Rommelshausen in der Fellbacher Straße ein witterungsbedingter Frontalzusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Toyota, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zu einem weiteren glättebedingten Auffahrunfall kam es gegen 11:40 Uhr in Schorndorf in der Waiblinger Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro, verletzt wurde niemand.

Gegen 11:45 Uhr rutschte ein Autofahrer an der B29-Auffahrt Weinstadt-Beutelsbach Richtung Schorndorf in die Leitplanke und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Auf der K 1854 zwischen Oeffingen und Hegnach ereignete sich gegen 12.15 Uhr ein Glätteunfall. Der Fahrer eines Renault Twingo rutschte mit seinem Kleinwagen von der Straße und verletzte sich dabei leicht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ebenfalls gegen 12:15 Uhr ereignete sich in der Gmünder Straße in Schorndorf ein Unfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ein Autofahrer konnte bei stockendem Verkehr aufgrund der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Die verletzte Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 5000 Euro.

Gegen 12.30 Uhr wollte eine 20-jährige Polo-Fahrerin an der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte auf die B 14 in Richtung Backnang auffahren, als sie bei Straßenglätte in der Kurve nach links abkam und in die Leitplanken rutschte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Gegen 13 Uhr rutschte in Urbach ein Autofahrer in der Daimlerstraße gegen einen Zaun. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Ein weiterer witterungsbedingter Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr in der Untermühlaustraße in Welzheim. Eine Autofahrerin rutschte mit ihrem Pkw im Bereich der Leinbrücke gegen eine Mauer. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

In Waiblingen in der Bahnstraße rutschte ein Radlader kurz nach 13:30 Uhr beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Mercedes Sprinter und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell