Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Straßenbeleuchtungskabel in Badem

Bitburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch 19.10.2022 bis Dienstag, 25.10.2022 wurden durch unbekannte Täter ca. 1000 Meter Straßenbeleuchtungskabel von einem Lagerplatz in der Gindorfer Straße in Badem entwendet. Nach den derzeitigen Ermittlungsstand dürfte das Kabel von einer Trommel abgewickelt und zum Abtransport in Stücke geschnitten worden sein. Hierfür wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet. Personen die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg zu melden.

