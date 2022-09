Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Garage und Tankstelle eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (02.09. bis 05.09.2022) in eine Garage an der Gehrenwaldstraße sowie in eine Tankstelle an der Schmidener Straße eingebrochen. An der Gehrenwaldstraße brachen sie von Freitag, 15.00 Uhr bis Sonntag, 08.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise das Garagentor auf und stahlen daraus zwei Trekkingräder der Marken Bellini Peyo und Winora Santiago im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. An der Schmidener Straße schlugen Einbrecher von Sonntag, 22.15 Uhr auf Montag, 04.30 Uhr die Schiebetür zur Tankstelle ein. Sie stahlen aus einem Schrank zwei Geldkassetten mit Bargeld in Höhe von rund tausend Euro. Zeugen des Garagenaufbruchs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße und bezüglich des Tankstelleneinbruchs an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

