POL-HWI: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der BAB 20 Höhe Schönberger Land

Gadebusch (ots) - Am gestrigen Mittag (24. August 2022) um 12:40 Uhr wurde die Polizei in Gadebusch über einen Betrug durch einen falschen Bankmitarbeiter informiert. Bereits gegen 12:15 Uhr erschien der vermeintliche Bankangestellte an der Wohnanschrift der 97-jährigen Frau aus Gadebusch. Der Betrüger fragte die spätere Geschädigte nach kürzlich abgehobenen Bargeld, bei dem es sich möglicherweise um Falschgeld ...

mehr