POL-HWI: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Seniorin um 150 Euro

Schönberg (ots) - Bereits gestern Morgen (23. August 2022) gegen 7:30 Uhr kam es in Schönberg zu einem Auffahrunfall zweier Kleinkrafträdern, bei dem zwei Jugendliche leicht verletzt wurden. Der 15-jährige Simsonfahrer fuhr in der Ludwig-Bicker-Straße in Schönberg in Richtung Ekengreenstraße hinter der 16-jährigen Simsonfahrerin her. Beide waren auf dem Weg zu ...

