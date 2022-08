Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Jugendliche Kradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Schönberg (ots)

Bereits gestern Morgen (23. August 2022) gegen 7:30 Uhr kam es in Schönberg zu einem Auffahrunfall zweier Kleinkrafträdern, bei dem zwei Jugendliche leicht verletzt wurden.

Der 15-jährige Simsonfahrer fuhr in der Ludwig-Bicker-Straße in Schönberg in Richtung Ekengreenstraße hinter der 16-jährigen Simsonfahrerin her. Beide waren auf dem Weg zu Schule. Aufgrund eines vorausfahrenden Pkw, der seine Geschwindigkeit zum Abbiegen vermindert, verringerte auch die 16-Jährige ihr Fahrtempo. Der 15-Jährige bemerkte dies offenbar nicht rechtzeitig, konnte seine Simson nicht mehr abbremsen und fuhr auf das vor ihm fahrende Moped auf. Beide Jugendlichen stürzten und verletzten sich dabei leicht. Der Einsatz von Rettungskräfte war jedoch nicht erforderlich.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Eine Simson war nach dem Unfall nicht nicht mehr fahrbereit.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den beteiligten Personen um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell