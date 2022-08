Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Transporter und PKW entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wismar/Boltenhagen (ots)

In der Nacht zum 19. August entwendeten Unbekannte in der Hansestadt Wismar einen weißen Transporter Renault Master. Abgestellt wurde das Fahrzeug am Abend des 18. August gegen 20:00 Uhr im Bereich der Straße Gewerbehof. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug das Fahrzeug keine amtlichen Kennzeichentafeln sondern Werbeschilder. Der Wert des Fahrzeuges liegt schätzungsweise bei 18.000 Euro.

Im Zeitraum vom 19. - 21. August 2022 entwendeten Unbekannte von einem Privatgrundstück in Boltenhagen einen PKW BMW. Der graue BMW trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen GDB-JB 7. Der Wert des Fahrzeuges wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweis zum Verbleib der Fahrzeuge nehmen die Polizeidienststellen in Wismar und Grevesmühlen unter den Telefonnummern 03841 203 0 und 03881 720 0 oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell